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Украинская банковская сфера не сталкивалась ранее с ликвидацией "рабочих" банков - экономист

Украинская банковская сфера не сталкивалась ранее с ликвидацией "рабочих" банков - экономист

Киев • УНН

 • 1852784 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Украинская банковская сфера знает примеры покупки работающих банков «с определенными целями», но «рабочие» банки еще не ликвидировали. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономист Андрей Новак.

Цитата

«Нет, таких историй у нас не было. Полной ликвидации не было. Были случаи покупки, когда работающая, живая структура была куплена с определенными целями. А так чтобы рабочий банк ликвидировали полностью – таких историй у нас не было», - подчеркнул экономист.

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По его словам, основной причиной ликвидации банков в Украине обычно является опустошение активов и, как следствие, доведение учреждений до нулевой ликвидности.

Контекст

В начале 2014 года в Украине было 180 банков. Осенью 2019 года на рынке осталось 76 банков. Сейчас, по данным НБУ, в Украине действуют 64 банка. Еще 54 учреждения, по данным ФГВФЛ, находятся в стадии ликвидации.

«В Украине после истории с массовым банкопадом, когда была ликвидирована фактически половина банков из имеющихся на то время, сложилась такая основная причина – предварительное опустошение их активов собственниками, которые беспрепятственно вывели активы за границу, опустошили банки и таким образом довели до почти нулевой ликвидности», - напомнил он.

Андрей Новак добавил, что некоторые системообразующие банки государство «скажем так, национализировало – как в истории с Приватбанком», ведь банк такого уровня нельзя было просто ликвидировать и государство его национализировало.

«А так, в принципе, в Украине ликвидация банков происходит, как правило, по одной причине – это предварительное опустошение их активов собственниками тех банков», - резюмировал экономист.

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Говоря о механизме ликвидации финучреждений, он отметил, что когда ликвидировано более 100 банков, алгоритм ликвидации уже отработан.

«Юридическая процедура отработана и экономическая также», - отметил Андрей Новак.

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Напомним

Совладелица “Конкорда” Елена Соседка в сообщении на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства.

«Активов, и не просто активов, а именно высоколиквидных, хватит на всех наших клиентов, физических лиц и юридических. Их хватит даже на то, чтобы вернуть акционерам уставный капитал банка. Средств должно было бы хватить на то, чтобы рассчитаться абсолютно со всеми», — подчеркнула она.

В свою очередь, ее сестра Юлия Соседка, которая также является совладелицей банка, отметила, что ConcordBank впервые в истории Украины сделает процедуру ликвидации финучреждения максимально прозрачной.

Украинские Национальные Новости

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