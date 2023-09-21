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Україною шириться повітряна тривога: зафікосовано пуски ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Територією України шириться повітряна тривога через ймовірні пуски ракет. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові чати, пише УНН.

Цитата 

"Попередньо відбулися пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією. Очікуємо біля кордонів України близько 4:30 - 5:30", - йдеться у повідомленні моніторингових чатів. 

Зазначається, що вночі відбувся виліт 11 бортів Ту-95мс в напрямку потенційних зон пуску ракет. 

Доповнення

Повітряна тривога пролунала у східних, частині північних областей України. Актуальну мапу сирен можна подивитись тут

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