Україною шириться повітряна тривога: зафікосовано пуски ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Територією України шириться повітряна тривога через ймовірні пуски ракет. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові чати, пише УНН.
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"Попередньо відбулися пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією. Очікуємо біля кордонів України близько 4:30 - 5:30", - йдеться у повідомленні моніторингових чатів.
Зазначається, що вночі відбувся виліт 11 бортів Ту-95мс в напрямку потенційних зон пуску ракет.
Доповнення
Повітряна тривога пролунала у східних, частині північних областей України. Актуальну мапу сирен можна подивитись тут.