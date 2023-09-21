По Украине распространяется воздушная тревога: зафиксированы пуски ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. По территории Украины распространяется воздушная тревога из-за вероятных пусков ракет. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые чаты, пишет УНН.
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"Предварительно состоялись пуски ракет Х-101/555 стратегической авиацией. Ожидаем у границ Украины около 4:30 - 5:30", - говорится в сообщении мониторинговых чатов.
Отмечается, что ночью состоялся вылет 11 Ту-95мс в направлении потенциальных зон пуска ракет.
Дополнение
Воздушная тревога прозвучала в восточных, части северных областей Украины. Актуальную карту сирен можно посмотреть здесь.