Україно-Американський Форум стане постійно діючою платформою по відновленню української економіки - організатори

За його переконанням, такою платформою для бізнесу США може стати саме майданчик Україно-Американського Форуму “War Time Economy”, перша сесія якого відбулася 19 травня у Києві. Подія зібрала понад 500 учасників, серед яких – представники профільних міністерств, державних структур, військових установ, бізнесу та неприбуткових організацій з США та України.

Спікери Форуму одноголосно зазначили, що попри військові дії, необхідно вже зараз створювати умови для інвестицій та розвитку приватного бізнесу. Зокрема на цьому наголошував експредставник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер. «Я відвідав декілька конференцій, присвячених відновленню України. Загалом вважається, що спочатку треба виграти війну, а потім відбудовувати економіку України. Але я всюди наголошую - саме економічне процвітання призведе до перемоги, а не навпаки», – зазначив Курт Волкер.

Він назвав дві великі перепони, які зараз зупиняють бізнес від інвестування. Перша – це питання безпеки: «Інвестори хотіли б почути (від НАТО – ред.) більш чіткі заяви про те, що Україна дійсно стане членом альянсу – адже саме це дасть гарантії безпеки у майбутньому, у тому числі й іноземному бізнесу в Україні». Друга перепона – це недостатність страхових механізмів від ризиків війни: «Страхування, яке можуть надавати приватні компанії, замало. Потрібна участь державних інституцій, причому, не лише українських».

Олександр Кубраков, віцепрем'єр-міністр з відновлення України, зазначив, що уряд якраз працює над тим, щоб створити умови для діяльності бізнесу та створити інструменти страхування військових ризиків.

«Зараз мова не про масштаб проектів, - тут важливіший сам прецедент для створення умов для майбутнього. Я закликаю великий американський бізнес, який був тут 10-15 років тому, повертатися в Україну. Той негативний бекграунд, який був раніше у наших відносинах з інвесторами, повністю зник, ми будуємо абсолютно нові прозорі відносини. Без інвестицій з-за кордону повноцінна відбудова України не відбудеться», - наголосив віцепрем’єр.

Серед пріоритетних Кубраков окреслив низку напрямків, які визначив для себе уряд на найближчі роки – це забезпечення обороноздатності, розмінування територій, створення умов для повернення людей в Україну, відновлення зруйнованої інфраструктури, економічне зростання та повернення інвестицій, створення робочих місць, повна енергетична незалежність країни.

Заклик долучатися до відновлення української економіки пролунав до інвесторів і від міністра оборони Олексія Резнікова, і від мера Києва Віталія Кличка.

Організатори Форуму стверджують, що порівняно з періодом початку війни, зацікавленість у налагодженні ділового партнерства з боку США поступово зростає. “Знаходячись у США, ми отримуємо сигнали та запити від партнерів, щодо тих чи інших проектів в Україні", – розповідає співголова Ukrainian American House Роман Шеремета. “Ділові кола США зацікавлені в отриманні актуальної інформації про інвестиційні можливості з перших рук. Ось чому я вважаю, що Україно-Американський Форум сьогодні може стати епіцентром обміну ідеями, налагодження зв'язків та розробки інноваційних рішень для складних викликів, що стоять перед Україною”, – зазначив Шеремета.

“Наша мета - прискорити інтеграційні процеси між бізнесом США та України, створивши для цього комфортний майданчик. Ми плануємо значно розширити перелік галузей і вже працюємо над запрошенням великого американського бізнесу на Другий Україно-Американський Форум, який, за нашими планами, може відбутись у Києві вже восени цього року”, - повідомив голова оргкомітету Форуму Денис Наконечний.