Украино-Американский Форум станет постоянно действующей платформой по восстановлению украинской экономики – организаторы

По его убеждению, такой платформой для бизнеса США может стать именно площадка Украино-Американского Форума War Time Economy, первая сессия которого состоялась 19 мая в Киеве. Событие собрало более 500 участников, среди которых представители профильных министерств, государственных структур, военных учреждений, бизнеса и неприбыльных организаций из США и Украины.

Спикеры Форума единогласно отметили, что, несмотря на военные действия, необходимо уже сейчас создавать условия для инвестиций и развития частного бизнеса. В частности, это подчеркивал экс представитель Госдепа США в Украине Курт Волкер. «Я посетил несколько конференций, посвященных восстановлению Украины. В общем, считается, что сначала нужно выиграть войну, а затем отстраивать экономику Украины. Но я повсюду подчеркиваю – именно экономическое процветание приведет к победе, а не наоборот», – отметил Курт Волкер.

Он назвал две большие преграды, которые сейчас останавливают бизнес от инвестирования. Первый – это вопрос безопасности: «Инвесторы хотели бы услышать (от НАТО – ред.) более четкие заявления о том, что Украина действительно станет членом альянса – ведь именно это даст гарантии безопасности в будущем, в том числе и иностранному бизнесу в Украине». Вторая преграда – недостаточность страховых механизмов от рисков войны: «Страхование, которое могут предоставлять частные компании, мало. Нужно участие государственных институтов, причем не только украинских».

Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины отметил, что правительство как раз работает над тем, чтобы создать условия для деятельности бизнеса и создать инструменты страхования военных рисков.

«Сейчас речь не о масштабе проектов, – здесь более важен сам прецедент для создания условий для будущего. Я призываю крупный американский бизнес, который был здесь 10-15 лет назад, возвращаться в Украину. Тот отрицательный бэкграунд, который был раньше в наших отношениях с инвесторами, полностью исчез, мы строим совершенно новые прозрачные отношения. Без инвестиций из-за границы полноценное восстановление Украины не состоится», - подчеркнул вице-премьер.

Среди приоритетных Кубраков очертил ряд направлений, которые определило для себя правительство на ближайшие годы – обеспечение обороноспособности, разминирование территорий, создание условий для возвращения людей в Украину, восстановление разрушенной инфраструктуры, экономический рост и возврат инвестиций, создание рабочих мест, полная энергетическая независимость страны.

Призыв приобщаться к восстановлению украинской экономики прозвучал к инвесторам и от министра обороны Алексея Резникова, и от мэра Киева Виталия Кличко.

Организаторы Форума утверждают, что по сравнению с периодом начала войны, заинтересованность в налаживании делового партнерства со стороны США постепенно растет. “Находясь в США, мы получаем сигналы и запросы от партнеров относительно тех или иных проектов в Украине, – рассказывает сопредседатель Ukrainian American House Роман Шеремета. “Деловые круги США заинтересованы в получении актуальной информации об инвестиционных возможностях из первых рук. Вот почему я считаю, что Украино-Американский Форум сегодня может стать эпицентром обмена идеями, налаживания связей и разработки инновационных решений для сложных вызовов, стоящих перед Украиной” – отметил Шеремета.

“Наша цель – ускорить интеграционные процессы между бизнесом США и Украины, создав для этого комфортную площадку. Мы планируем значительно расширить перечень отраслей и уже работаем над приглашением крупного американского бизнеса на второй Украино-Американский Форум, который по нашим планам может состояться в Киеве уже осенью этого года. – сообщил председатель оргкомитета Форума Денис Наконечный.