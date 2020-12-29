Українку визнано найкращою дзюдоїсткою дворіччя в світі

У запеклій боротьбі наша спортсменка обійшла таких іменитих суперниць як японку Абе Уту, француженку Кларісс Агбеньєну, канадку Крісту Дегучі, а також японку Соне Акіру.

“Насправді, нагорода стала неочікуваною для мене. Коли мені подзвонили з Міжнародної федерації дзюдо і сказали, що я виграла, я спочатку подумала, що мені почулося. Я гадала, що переможницею стане або француженка або японка, тому мені дуже приємно, що така кількість людей по всьому світу підтримує мене, голосує, і дійсно вважає найкращою в світі”, — сказала Білодід.

Відзначимо, що у 2019 українка завоювала звання чемпіонки світу, чемпіонки Європи і переможниці ІІ Європейських ігор. В 2020 Білодід тріумфувала на турнірі “Grand Slam” в Парижі, і була третьою на аналогічному турнірі в Будапешті.

Додамо також,спортсменка є наймолодошою в історії дзюдо дворазовою чемпіонкою світу.