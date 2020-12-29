Украинка признана лучшей дзюдоисткой двухлетие в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинская дзюдоистка Дария Билодид завоевала престижную награду "Judo Awards" 2019-2020 годов от Международной федерации дзюдо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.
В упорной борьбе наша спортсменка обошла таких именитых соперниц как японку Абэ Уту, француженку Кларисс Агбеньену, канадку Кристу Дегучи, а также японку Соне Акиру.
“На самом деле, награда стала неожиданной для меня. Когда мне позвонили из Международной федерации дзюдо и сказали, что я выиграла, я сначала подумала, что мне послышалось. Я думала, что победительницей станет либо француженка или японка, поэтому мне очень приятно, что такое количество людей по всему миру поддерживает меня, голосует, и действительно считает лучшей в мире”, — сказала Билодид.
Отметим, что в 2019 году украинка завоевала звание чемпионки мира, чемпионки Европы и победительницы II Европейских игр. В 2020 году Билодид победила на турнире “Grand Slam” в Париже, и была третьей на аналогичном турнире в Будапеште.
Добавим также, спортсменка является самой молодой в истории дзюдо двукратной чемпионкой мира.