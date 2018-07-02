Українку визнали кращою баскетболісткою кваліфікації до ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Українка Христина Філевич стала “MVP” кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи з баскетболу 3×3 серед жінок у французькому місті Пуатьє, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Філевич стала однією з найрезультативніших в Пуатьє. Вона в середньому набирала 7,25 очка за поєдинок — четвертий показник.
Також вона допомогла нашій жіночій збірній відмінно відіграти — чотири перемоги в чотирьох поєдинках на груповому етапі забезпечили нашим дівчатам місце в фінальному турнірі чемпіонату Європи, який відбудеться 14-16 вересня в румунському Бухаресті.
Крім того додамо, серед жіночих команд на чемпіонат Європи вже крім України кваліфікувалися Італія, Сербія, Іспанія, Угорщина, Франція, Чехія та Білорусь.