Українка з рекордом UFC перемогла у бою зі змішаних єдиноборств в Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Боєць змішаних єдиноборств (ММА) Марина Мороз здобула перемогу на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), що відбувся в Бразилії, передає УНН з посиланням на UFC.
За підсумками повного трираундового поєдинку Мороз завдала поразки господарці змагань Майрі Буену Сілві. Записки суддів продемонстрували тричі рахунок 29:28 на користь українки.
Наша співвітчизниця одержала 10-й виграш в ММА при 3 поразках, а у бразильської спортсменки це фіаско стало першим в кар’єрі.
Примітно, що у даному протистоянні наша співвітчизниця встановила новий рекорд UFC за кількістю ударів в 3-раундовому поєдинку в найлегшій вазі — 139.
Як повідомляв УНН, представник України одержав перший виграш в UFC.