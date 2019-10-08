Український боєць одержав першу перемогу в UFC
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Український важкоатлет Сергій Співак (10-1) провів свій другий поєдинок у рамках боїв без правил "UFC", повідомляє УНН з посиланням на сайт міжнародної організації "World Warriors Fighting Championship" (WWFC).
Співак вийшов в октагон проти австралійця Тай Туіваса (8-3) на турнірі UFC 243 в Мельбурні. У другому раунді Співак перевів бій у партер, де завдав суперникові безліч ударів, а потім провів задушливий прийом.
Тепер в активі 24-річного українського бійця 10 перемог в MMA при одній поразці.
Зауважимо, що Співак — третій боєць з української ліги “WWFC”, який перейшов в UFC. Він зробив це слідом за Іоном Куцелабою і Романом Долідзе.