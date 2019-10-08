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Украинский боец получил первую победу в UFC

Киев • УНН

 • 20079 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Украинский тяжеловес Сергей Спивак (10-1) провел свой второй поединок в рамках боев без правил "UFC", сообщает УНН со ссылкой на сайт международной организации "World Warriors Fighting Championship" (WWFC).

Украинский боец получил первую победу в UFC

Спивак вышел в Октагон против австралийца Тай Туиваса (8-3) на турнире UFC 243 в Мельбурне. Во втором раунде Спивак перевел бой в партер, где нанес сопернику множество ударов, а затем провел удушающий прием.

Теперь в активе 24-летнего украинского бойца 10 побед в MMA при одном поражении.

Заметим, что Спивак — третий боец с украинской лиги “WWFC”, который перешел в UFC. Он сделал это вслед за Ионом Куцелабою и Романом Долидзе.

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