Украинка с рекордом UFC победила в бою по смешанным единоборствам в Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Боец смешанных единоборств (ММА) Марина Мороз одержала победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоялся в Бразилии, передает УНН со ссылкой на UFC.
По итогам полного трираундового поединке Мороз нанесла поражение хозяйке соревнований Майре Буэну Силве. Записки судей продемонстрировали трижды счет 29:28 в пользу украинки.
Наша соотечественница получила 10-й выигрыш в ММА при 3 поражениях, а у бразильской спортсменки это фиаско стало первым в карьере.
Примечательно, что в данном противостоянии наша соотечественница установила новый рекорд UFC по количеству ударов в 3-раундовом поединке в легчайшем весе — 139.
Как сообщал УНН, представитель Украины получил первый выигрыш в UFC.