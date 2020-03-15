Украинка с рекордом UFC победила в бою по смешанным единоборствам в Бразилии

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104754 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107442 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109381 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108009 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117673 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101855 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106069 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106794 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131689 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130502 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Украинка с рекордом UFC победила в бою по смешанным единоборствам в Бразилии

Украинка с рекордом UFC победила в бою по смешанным единоборствам в Бразилии

Киев  •  УНН

 • 15346 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Боец смешанных единоборств (ММА) Марина Мороз одержала победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоялся в Бразилии, передает УНН со ссылкой на UFC.

По итогам полного трираундового поединке Мороз нанесла поражение хозяйке соревнований Майре Буэну Силве. Записки судей продемонстрировали трижды счет 29:28 в пользу украинки.

Наша соотечественница получила 10-й выигрыш в ММА при 3 поражениях, а у бразильской спортсменки это фиаско стало первым в карьере.

Примечательно, что в данном противостоянии наша соотечественница установила новый рекорд UFC по количеству ударов в 3-раундовом поединке в легчайшем весе — 139.

Как сообщал УНН, представитель Украины получил первый выигрыш в UFC.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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