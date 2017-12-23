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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Українка стала призеркою шахових змагань в ОАЕ

Київ • УНН

 • 9129 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. В ОАЕ завершився 8-й жіночий турнір на Кубок Шарджі в якому брала участь одна представниця України, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України.

Українка стала призеркою шахових змагань в ОАЕ

Міжнародний майстер Світлана Москалець, яка стояла 14-ю у стартовому списку, з 7,5 очками з 9 можливих, поділила перше місце з рейтинг-фавориткою турніру міжнародним гросмейстером з Польщі Монікою Сочко, і тільки третій додатковий показник залишив українку другою.

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Відставши на пів-очка, третє-п'яте місця розділили Карина Щепковська (Польща), наша співвітчизниця, яка виступає нині за Бельгію, Анна Зозуля і Марія Геворгян (Вірменія).

Зауважимо, що загалом у турнірі боролися за перемогу 94 учасниці.

Як повідомляв УНН, наш Юрій Солодовниченко ста призером турніру в Римі.

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