Украинка стала призером шахматных соревнований в ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В ОАЭ завершился 8-й женский турнир на Кубок Шарджи в котором принимала участие одна представительница Украины, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Международный мастер Светлана Москалец, которая стояла 14-й в стартовом списке с 7,5 очками из 9 возможных, разделив первое место с рейтинг-фаворитом турнира международным гроссмейстером из Польши Моникой Сочко, и только третий дополнительный показатель оставил украинку второй.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шахматисты Музычук и Коробов завоевали награды на интеллектуальных играх
Отстав на пол-очка, третье-пятое место разделили Карина Щепковская (Польша), наша соотечественница, выступающий ныне за Бельгию, Анна Зозуля и Мария Геворгян (Армения).
Заметим, что всего в турнире боролись за победу 94 участницы.
Как сообщал УНН, наш Юрий Солодовниченко ста призером турнира в Риме.