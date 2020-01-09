Українка потрапила до топ-20 першої гонки етапу КС з біатлону в Обергофі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. В німецькому Обергофі відбулася перша гонка етапу Кубку світу з біатлону – жіночий спринт, передає УНН з посиланням на IBU.
Кращою з українок в гонці, яка ознаменувалася великим туманом і сильним вітром, стала Юлія Джима. У неї один промах на двох вогневих рубежах – 16 місце. Валентина Семеренко також отримала залікові бали – 25 рядок (2 промахи). Олена Підгрушна посіла 36 щабель (2).
Очки не заробили Анастасія Меркушина (1) – 46 і Віта Семеренко (1) – 52.
Примітно, що переможницею стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд (0). Срібна нагорода у німкені Херрман (1), "бронза" у француженки Жюльї Сімон (1).
Додамо, що сьогодні в Обергофі пройде чоловічий спринт.