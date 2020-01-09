Украинка попала в топ-20 первой гонки этапа КМ по биатлону в Оберхофе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В немецком Оберхофе состоялась первая гонка этапа Кубка мира по биатлону - женский спринт, передает УНН со ссылкой на IBU.
Лучшей из украинок в гонке, которая ознаменовалась большим туманом и сильным ветром, стала Юлия Джима. У нее один промах на двух огневых рубежах - 16 место. Валентина Семеренко также получила зачетные баллы - 25 строка (2 промаха). Елена Пидгрушная заняла 36 ступень (2).
Очки не заработали Анастасия Меркушина (1) - 46 и Вита Семеренко (1) - 52.
Примечательно, что победительницей стала норвежка Марте Олсби Ройселанд (0). Серебряная награда у немки Херрман (1), "бронза" у француженки Жюль Симон (1).
Добавим, что сегодня в Оберхофе пройдет мужской спринт.