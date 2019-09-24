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Українка перемогла екс-чемпіонку "Ролан Гаррос" на турнірі WTA в Ташкенті

Українка перемогла екс-чемпіонку "Ролан Гаррос" на турнірі WTA в Ташкенті

Київ • УНН

 • 9798 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Українська тенісистка Катаріна Завацька на старті турніру в Ташкенті пройшла супротив екс-чемпіонки "Ролан Гаррос" Олени Остапенко, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.

Наша співвітчизниця виграла перший сет - 6:3, повела у другому - 5:4, коли її суперниця з Латвії відмовилася від боротьби.

У наступному колі змагань Завацька протистоятиме переможниці кваліфікації Терезі Мартинцовій із Чехії (135 в WTA).

Крім того додамо, що Катерина Бондаренко, яка не виступала на професійній арені після Відкритого чемпіонату США 2018 року через народження другої дитини, повернулася у Тур.

23 вересня вона провела матч, де в першому колі поступилася 124-й у світовому рейтингу німкені Гріт Міннен – 2:6, 2:6.

Українські Національні Новини

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