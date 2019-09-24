Українка перемогла екс-чемпіонку "Ролан Гаррос" на турнірі WTA в Ташкенті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Українська тенісистка Катаріна Завацька на старті турніру в Ташкенті пройшла супротив екс-чемпіонки "Ролан Гаррос" Олени Остапенко, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Наша співвітчизниця виграла перший сет - 6:3, повела у другому - 5:4, коли її суперниця з Латвії відмовилася від боротьби.
У наступному колі змагань Завацька протистоятиме переможниці кваліфікації Терезі Мартинцовій із Чехії (135 в WTA).
Крім того додамо, що Катерина Бондаренко, яка не виступала на професійній арені після Відкритого чемпіонату США 2018 року через народження другої дитини, повернулася у Тур.
23 вересня вона провела матч, де в першому колі поступилася 124-й у світовому рейтингу німкені Гріт Міннен – 2:6, 2:6.