Украинка победила экс-чемпионку "Ролан Гаррос" на турнире WTA в Ташкенте

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 69924 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113012 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104824 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111652 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120274 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148615 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148915 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140497 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 188575 просмотра

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Украинка победила экс-чемпионку "Ролан Гаррос" на турнире WTA в Ташкенте

Украинка победила экс-чемпионку "Ролан Гаррос" на турнире WTA в Ташкенте

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украинская теннисистка Катарина Завацкая на старте турнира в Ташкенте преодолела сопротивление экс-чемпионки "Ролан Гаррос" Елены Остапенко, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

Наша соотечественница выиграла первый сет - 6:3, повела во втором - 5:4, когда ее соперница из Латвии отказалась от борьбы.

В следующем круге соревнований Завацкий противостоять победительницы квалификации Терезе Мартынцова из Чехии (135 в WTA).

Кроме того добавим, что Екатерина Бондаренко, которая не выступала на профессиональной арене после Открытого чемпионата США 2018 года из-за рождения второго ребенка, вернулась в Тур.

23 сентября она провела матч, где в первом круге уступила 124-й в мировом рейтинге немке Грите Миннен - 2:6, 2:6.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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