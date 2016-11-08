Українка І.Кашина перемогла на Гран-прі зі спортивної ходьби
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Українська легкоатлетка Інна Кашина перемогла на 31-му Гран-прі зі спортивної ходьби "XI Memorial Manuel Alcalde" в Іспанії. Про це УНН повідомили у прес-службі НОК України.
“Українська легкоатлетка Інна Кашина перемогла на 31-му Гран-прі зі спортивної ходьби „XI Memorial Manuel Alcalde“! У змаганнях, які відбувались на півдні Іспанії (м.Гуадікс), українка подолала дистанцію 5000 м за 22.31 хв!”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, збірна України виграла 13 медалей чемпіонату світу з легкої атлетики серед ветеранів.