Україні вдалося повернути ще одну дитину - омбудсман
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що вдалось повернути ще одну дитину, передає УНН.
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"Україні вдалося повернути ще одну дитину. Хлопчик вже може обійняти своїх рідних", - повідомив Лубінець у Telegram.
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Він додав, що працюють в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським.
"Задача Президента - повернути всіх українських дітей. Технічним супроводом займалися працівники Офісу Омбудсмана", - додав омбудсман.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. А минулого тижня також повернули двох дітей.