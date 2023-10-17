Украине удалось вернуть еще одного ребенка - омбудсман
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец заявил, что удалось вернуть еще одного ребенка, передает УНН.
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"Украине удалось вернуть еще одного ребенка. Мальчик уже может обнять своих родных", - сообщил Лубинец в Telegram.
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Он добавил, что работают в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Задача Президента - вернуть всех украинских детей. Техническим сопровождением занимались работники Офиса Омбудсмана", - добавил омбудсман.
Напомним
Как сообщал УНН, еще троих детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. А на прошлой неделе также вернули двух детей.