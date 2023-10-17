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Украине удалось вернуть еще одного ребенка - омбудсман

Киев • УНН

 • 287567 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец заявил, что удалось вернуть еще одного ребенка, передает УНН.

Украине удалось вернуть еще одного ребенка - омбудсман

Цитата

"Украине удалось вернуть еще одного ребенка. Мальчик уже может обнять своих родных", - сообщил Лубинец в Telegram.

Добавим

Он добавил, что работают в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Задача Президента - вернуть всех украинских детей. Техническим сопровождением занимались работники Офиса Омбудсмана", - добавил омбудсман.

Напомним

Как сообщал УНН, еще троих детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. А на прошлой неделе также вернули двух детей.

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