Украине удалось вернуть еще одного ребенка - омбудсман

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"Украине удалось вернуть еще одного ребенка. Мальчик уже может обнять своих родных", - сообщил Лубинец в Telegram.

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Он добавил, что работают в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Задача Президента - вернуть всех украинских детей. Техническим сопровождением занимались работники Офиса Омбудсмана", - добавил омбудсман.

Напомним

Как сообщал УНН, еще троих детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. А на прошлой неделе также вернули двух детей.