Україні потрібно щонайменше 10 заводів із переробки люмінесцентних ламп - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Запровадження в Україні європейських технологій переробки люмінесцентних ламп відкриває шлях для залучення інвестицій в сферу поводження з небезпечними відходами. Про це міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає УНН.
Міністр підкреслив, що наведення ладу в такій екологічно і соціально значущій сфері як поводження з небезпечними відходами, є пріоритетним завданням для Мінприроди.
“З ухваленням нових Ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами для серйозно налаштованих суб’єктів господарювання відкривається шлях до прозорого ринку послуг та можливостей запровадження технологій, які б відповідали європейській практиці поводження з небезпечними відходами”, — зазначив О.Семерак.
За словами міністра, враховуючи обсяги утворення відпрацьованих ртутних ламп, Україні для їх утилізації знадобиться щонайменше 10 таких підприємств.
О.Семерак підкреслив, що Мінприроди посилило увагу щодо діяльності інших суб’єктів господарювання у сфері поводження з небезпечними відходами.
“Лише перші результати перевірок додержання ліцензійних умов призвели до анулювання понад 20 ліцензій суб’єктів господарювання. І ця робота триває”, — зазначив міністр.
Як раніше повідомляв УНН, за минулий рік в Україні було утворено понад 312 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за останні три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.