Украине нужно не менее 10 заводов по переработке люминесцентных ламп - министр

Министр подчеркнул, что наведение порядка в такой экологически и социально значимой сфере как обращение с опасными отходами, является приоритетной задачей для Минприроды.

"С принятием новых Лицензионных условий обращения с опасными отходами для серьезно настроенных субъектов хозяйствования открывается путь к прозрачному рынку услуг возможностей внедрения технологий, соответствующих европейской практике обращения с опасными отходами", - отметил О.Семерак.

По словам министра, учитывая объемы образования отработанных ртутных ламп, Украина для их утилизации понадобится не менее 10 таких предприятий.

О.Семерак подчеркнул, что Минприроды усилило внимание к деятельности других субъектов хозяйствования в сфере обращения с опасными отходами.

"Только первые результаты проверок соблюдения лицензионных условий привели к аннулированию более 20 лицензий субъектов хозяйствования. И эта работа продолжается", - отметил министр.

Как ранее сообщал УНН, за прошлый год в Украине было создано более 312 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за последние три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.