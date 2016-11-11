Украине нужно не менее 10 заводов по переработке люминесцентных ламп - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Введение в Украине европейских технологий переработки люминесцентных ламп открывает путь для привлечения инвестиций в сферу обращения с опасными отходами. Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает УНН.
Министр подчеркнул, что наведение порядка в такой экологически и социально значимой сфере как обращение с опасными отходами, является приоритетной задачей для Минприроды.
"С принятием новых Лицензионных условий обращения с опасными отходами для серьезно настроенных субъектов хозяйствования открывается путь к прозрачному рынку услуг возможностей внедрения технологий, соответствующих европейской практике обращения с опасными отходами", - отметил О.Семерак.
По словам министра, учитывая объемы образования отработанных ртутных ламп, Украина для их утилизации понадобится не менее 10 таких предприятий.
О.Семерак подчеркнул, что Минприроды усилило внимание к деятельности других субъектов хозяйствования в сфере обращения с опасными отходами.
"Только первые результаты проверок соблюдения лицензионных условий привели к аннулированию более 20 лицензий субъектов хозяйствования. И эта работа продолжается", - отметил министр.
Как ранее сообщал УНН, за прошлый год в Украине было создано более 312 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за последние три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.