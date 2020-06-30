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Україні потрібна її територія, а не компенсація від Росії за анексію Криму - МЗС

Київ • УНН

 • 13938 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба виключає вимогу компенсаційних виплат від Росії за анексію Криму, оскільки це тільки зашкодить стратегії, на якій наполягає Україна - про незаконну окупацію її території. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Крим.Реалії".

"А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Або як? Типу - заплатите гроші і все буде нормально? Ні! Стратегія зовсім інша. Ми так і говоримо, що відбувається тимчасова незаконна окупація. Підкреслюючи, що це тимчасове явище, воно незаконне і що це окупація за міжнародним правом. Це стартова позиція, з якою ми працюємо над тим, щоб в кінцевому підсумку ця окупація припинилася. Безумовно, компанії мають право судитися. Для нас дуже важливо, щоб у судових процесах жодним чином не визнавалася юрисдикція Російської Федерації у широкому статусі, ніж статусу держави-окупанта. Але наше ключове завдання, моє ключове завдання, як представника МЗС - це тримати ось ці рамки - тимчасова незаконна окупація", - пояснив Кулеба.

Раніше Кулеба заявляв, що жодне положення російського законодавства - зафіксоване у законі, указі президента або конституції цієї країни - не зможе перешкодити деокупації Криму.

Нагадаємо, в Офісі Президента до Дня кримськотатарського прапора відзначили, що переконані у тому, що тимчасово окупований Крим повернеться до складу України і поряд з кримськотатарським буде піднято український прапор.

Також нагадаємо, у Конституцію РФ запропонували внести поняття "федеральної території" і заборона на "відчуження територій".

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