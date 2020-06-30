Україні потрібна її територія, а не компенсація від Росії за анексію Криму - МЗС

"А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Або як? Типу - заплатите гроші і все буде нормально? Ні! Стратегія зовсім інша. Ми так і говоримо, що відбувається тимчасова незаконна окупація. Підкреслюючи, що це тимчасове явище, воно незаконне і що це окупація за міжнародним правом. Це стартова позиція, з якою ми працюємо над тим, щоб в кінцевому підсумку ця окупація припинилася. Безумовно, компанії мають право судитися. Для нас дуже важливо, щоб у судових процесах жодним чином не визнавалася юрисдикція Російської Федерації у широкому статусі, ніж статусу держави-окупанта. Але наше ключове завдання, моє ключове завдання, як представника МЗС - це тримати ось ці рамки - тимчасова незаконна окупація", - пояснив Кулеба.

Раніше Кулеба заявляв, що жодне положення російського законодавства - зафіксоване у законі, указі президента або конституції цієї країни - не зможе перешкодити деокупації Криму.

Нагадаємо, в Офісі Президента до Дня кримськотатарського прапора відзначили, що переконані у тому, що тимчасово окупований Крим повернеться до складу України і поряд з кримськотатарським буде піднято український прапор.

Також нагадаємо, у Конституцію РФ запропонували внести поняття "федеральної території" і заборона на "відчуження територій".