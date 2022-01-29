Українець виборов медаль Гран-прі з дзюдо в Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Український дзюдоїст Богдан Ядов потрапив на п'єдестал пошани в рамках Гран-прі IJF World Tour, інформує УНН з посиланням на НОК України.
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На шляху до нагороди Ядов впевнено виграв свою групу, здолавши нідерландця Вергорстерта та монгола Баянмунха.
У півфіналі наш дзюдоїст поступився майбутньому чемпіону змагань молдованину Денису Вієру, а у поєдинку за "бронзу" виграв у японця Ямато Фукуду.
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