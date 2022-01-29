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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 44129 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Українець виборов медаль Гран-прі з дзюдо в Португалії

Українець виборов медаль Гран-прі з дзюдо в Португалії

Київ • УНН

 • 16519 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Український дзюдоїст Богдан Ядов потрапив на п'єдестал пошани в рамках Гран-прі IJF World Tour, інформує УНН з посиланням на НОК України.

Деталі

На шляху до нагороди Ядов впевнено виграв свою групу, здолавши нідерландця Вергорстерта та монгола Баянмунха.

У півфіналі наш дзюдоїст поступився майбутньому чемпіону змагань молдованину Денису Вієру, а у поєдинку за "бронзу" виграв у японця Ямато Фукуду.

Що передувало цьому

Беленюк став найкращим спортсменом України 2021 року. 

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