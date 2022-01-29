Українець виборов медаль Гран-прі з дзюдо в Португалії

Деталі

На шляху до нагороди Ядов впевнено виграв свою групу, здолавши нідерландця Вергорстерта та монгола Баянмунха.

У півфіналі наш дзюдоїст поступився майбутньому чемпіону змагань молдованину Денису Вієру, а у поєдинку за "бронзу" виграв у японця Ямато Фукуду.

Що передувало цьому

Беленюк став найкращим спортсменом України 2021 року.