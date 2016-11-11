Українець В.Юрченко провів перший поєдинок за "Байєр" після травми
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Півзахисник збірної України і леверкузенського "Байєра" Владлен Юрченко зіграв у товариському матчі проти "Фортуни" з Кельна, передає УНН з посиланням на сторінку клубу в Twitter.
22-річний півзахисник вийшов у стартовому складі і провів на полі 60 хвилин. Зустріч завершилася на користь леверкузенців 1:0.
Варто зазначити, що свій останній офіційний поєдинок у складі "Байєра" В.Юрченко провів 16 квітня - в домашньому матчі німецької Бундесліги проти франкфуртського Айнтрахта (3:0).
Нагадаємо, що на початку вересня у 22-річного півзахисника була діагностована тріщина в кістці, яку він отримав під час тренування збірної України.