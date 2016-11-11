Украинец В.Юрченко провел первый поединок за "Байер" после травмы

22-летний полузащитник вышел в стартовом составе и провел на поле 60 минут. Встреча завершилась в пользу леверкузенцев 1:0.

Стоит отметить, что свой последний официальный поединок в составе "Байера" В.Юрченко провел 16 апреля - в домашнем матче немецкой Бундеслиги против франкфуртского Айнтрахта (3:0).

Напомним, что в начале сентября у 22-летнего полузащитника была диагностирована трещина в кости, которую он получил во время тренировки сборной Украины.