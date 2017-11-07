Українець став абсолютним чемпіоном світу з бодібілдингу

Двічі на найвищу сходинку п'єдесталу світової першості підіймався українець Дмитро Горобець. Спочатку він здобув перемогу у своїй ваговій категорії у дисципліні "менс фізик", а потім був визнаний найкращим і в абсолютній першості.

Іще один наш співвітчизник - Володимир Бірук, став срібним призером змагань з бодібілдингу серед спортсменів до 100 кг.

Нагадаємо, що два роки потому інший представник України здобував титул абсолютного чемпіона світу з бодібілдингу.