Українець став абсолютним чемпіоном світу з бодібілдингу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Збірна України здобула три нагороди чемпіонату світу з бодібілдингу серед чоловіків, що з 2 по 6 листопада проходив в місті Бенідормі (Іспанія). Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Двічі на найвищу сходинку п'єдесталу світової першості підіймався українець Дмитро Горобець. Спочатку він здобув перемогу у своїй ваговій категорії у дисципліні "менс фізик", а потім був визнаний найкращим і в абсолютній першості.
Іще один наш співвітчизник - Володимир Бірук, став срібним призером змагань з бодібілдингу серед спортсменів до 100 кг.
Нагадаємо, що два роки потому інший представник України здобував титул абсолютного чемпіона світу з бодібілдингу.