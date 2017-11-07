Украинец стал абсолютным чемпионом мира по бодибилдингу

Дважды на высшую ступень пьедестала мирового первенства поднимался украинец Дмитрий Горобец. Сначала он одержал победу в своей весовой категории в дисциплине "менс физик", а затем был признан лучшим и в абсолютном первенстве.

Еще один наш соотечественник - Владимир Бирук, стал серебряным призером соревнований по бодибилдингу среди спортсменов до 100 кг.

Напомним, что два года спустя другой представитель Украины получил титул абсолютного чемпиона мира по бодибилдингу.