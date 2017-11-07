Украинец стал абсолютным чемпионом мира по бодибилдингу

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 954 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 63355 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132332 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108356 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110851 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108809 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101452 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106077 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102815 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147600 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украинец стал абсолютным чемпионом мира по бодибилдингу

Украинец стал абсолютным чемпионом мира по бодибилдингу

Киев  •  УНН

 • 20872 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сборная Украины завоевала три награды чемпионата мира по бодибилдингу среди мужчин, с 2 по 6 ноября проходил в городе Бенидорме (Испания). Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Дважды на высшую ступень пьедестала мирового первенства поднимался украинец Дмитрий Горобец. Сначала он одержал победу в своей весовой категории в дисциплине "менс физик", а затем был признан лучшим и в абсолютном первенстве.

Еще один наш соотечественник - Владимир Бирук, стал серебряным призером соревнований по бодибилдингу среди спортсменов до 100 кг.

Напомним, что два года спустя другой представитель Украины получил титул абсолютного чемпиона мира по бодибилдингу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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