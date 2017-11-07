Украинец стал абсолютным чемпионом мира по бодибилдингу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сборная Украины завоевала три награды чемпионата мира по бодибилдингу среди мужчин, с 2 по 6 ноября проходил в городе Бенидорме (Испания). Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Дважды на высшую ступень пьедестала мирового первенства поднимался украинец Дмитрий Горобец. Сначала он одержал победу в своей весовой категории в дисциплине "менс физик", а затем был признан лучшим и в абсолютном первенстве.
Еще один наш соотечественник - Владимир Бирук, стал серебряным призером соревнований по бодибилдингу среди спортсменов до 100 кг.
Напомним, что два года спустя другой представитель Украины получил титул абсолютного чемпиона мира по бодибилдингу.