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Українець намагався вивезти до ЄС картини та ікони

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Сьогодні, 9 липня, 37-річний чернівчанин намагався вивезти до однієї з країн ЄС предмети старовини. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДПСУ.

"Ікони та картини прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками виявили в Mercedes українця, який їхав через пункт пропуску "Дякове" (на кордоні з Румунією - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Водій пояснив, що культурні цінності не його, а перевезти через кордон його попросили малознайомі люди.

Наразі триває експертиза.

Нагадаємо, українець намагався вивезти в РФ старовинну ікону Богородиці.

Українські Національні Новини

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