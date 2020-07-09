Українець намагався вивезти до ЄС картини та ікони

"Ікони та картини прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками виявили в Mercedes українця, який їхав через пункт пропуску "Дякове" (на кордоні з Румунією - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Водій пояснив, що культурні цінності не його, а перевезти через кордон його попросили малознайомі люди.

Наразі триває експертиза.

Нагадаємо, українець намагався вивезти в РФ старовинну ікону Богородиці.