Українець намагався вивезти до ЄС картини та ікони
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Сьогодні, 9 липня, 37-річний чернівчанин намагався вивезти до однієї з країн ЄС предмети старовини. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДПСУ.
"Ікони та картини прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками виявили в Mercedes українця, який їхав через пункт пропуску "Дякове" (на кордоні з Румунією - ред.)", - йдеться у повідомленні.
Водій пояснив, що культурні цінності не його, а перевезти через кордон його попросили малознайомі люди.
Наразі триває експертиза.
Нагадаємо, українець намагався вивезти в РФ старовинну ікону Богородиці.