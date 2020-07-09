Украинец пытался вывезти в ЕС картины и иконы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Сегодня, 9 июля, 37-летний черновчанин пытался вывезти в одну из стран ЕС предметы старины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"Иконы и картины пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками обнаружили в Mercedes украинца, который ехал через пункт пропуска "Дьяково" (на границе с Румынией - ред.)", - говорится в сообщении.
Водитель объяснил, что культурные ценности не его, а перевезти через границу его попросили малознакомые люди.
Сейчас продолжается экспертиза.
Напомним, украинец пытался вывезти в РФ старинную икону Богородицы.