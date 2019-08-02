Українець намагався вивезти дитину до Росії потайки від матері
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Луганській області на українсько-російському кордоні затримали громадянина України, який потайки від матері намагався вивезти малолітню дитину до РФ. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Так, 1 серпня, на українсько-російському кордоні на Луганщині при спробі дачі хабаря в розмірі 5 тисяч російських рублів та 1 200 гривень затримано громадянина України. Чоловік потайки від матері намагався вивезти малолітню дитину до Російської Федерації.
Прикордонник відмовився від зазначеної неправомірної вигоди в пункті пропуску “Танюшівка”, що на Луганщині.
Заходи проводилися у рамках досудового розслідування за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, яке проводиться слідчими ГУНП в Луганській області, в ході здійснення контролю за вчиненням злочину.
Правопорушника затримано. За результатами слідчих дій буде вирішено питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, жінка намагалась вивезти неповнолітню дитину за підробленими документами.