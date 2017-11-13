Українець Милокостов здобув два титули переможця на тенісному турнірі в Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. 24-річний українець Денис Милокостов успішно завершив свою участь на турнірі ITF в Пярну (Естонія), повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
У фіналі одиночного турніру Милокостов за годину впорався з восьмим сіяним на турнірі росіянином Євгеном Тюрневим - 7:6 (5), 6:0.
Даний одиночний титул став для уродженка Бахмута третім в його кар'єрі і другим в поточному сезоні. Раніше в травні Милокостов святкував перемогу на домашньому 15-тисячнику в Черкасах.
Днем раніше 24-річний спортсмен разом із представником Білорусі Іваном Лютаревичем у фіналі парного розряду обіграли українця Марата Девятьярова і Олександра Ігошина з Росії, посіяних під другим номером - 4:6, 6:3, 12:10.
Таким чином, Милокостов виграв четвертий парний титул на турнірах серії "Ф'ючерс" в своїй кар'єрі і другий в парі з тенісистом з Білорусі.
Зауважимо, що інший тенісист з України Владислав Манафов в єгипетському Шарм-ель-Шейху поповнив свою колекцію парних перемог.