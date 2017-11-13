Украинец Милокостов получил два титула победителя на теннисном турнире в Эстонии

В финале одиночного турнира Милокостов за час справился с восьмым сеяным на турнире русским Евгением Тюрневим - 7: 6 (5), 6: 0.

Данный одиночный титул стал для уроженка Бахмута третьим в его карьере и вторым в текущем сезоне. Ранее в мае Милокостов праздновал победу на домашнем 15-тысячнике в Черкассах.

Днем ранее 24-летний спортсмен вместе с представителем Беларуси Иваном Лютаревич в финале парного разряда обыграли Украинский Марата Девятьярова и Александра Игошина из России, посеянных под вторым номером - 4: 6, 6: 3, 12:10.

Таким образом, Милокостов выиграл четвертый парный титул на турнирах серии "Фьючерс" в своей карьере и второй в паре с теннисистом из Беларуси.

Заметим, что другой теннисист из Украины Владислав Манафов в египетском Шарм-эль-Шейхе пополнил свою коллекцию парных побед.