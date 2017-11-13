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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 27709 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 55311 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 74720 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Украинец Милокостов получил два титула победителя на теннисном турнире в Эстонии

Украинец Милокостов получил два титула победителя на теннисном турнире в Эстонии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. 24-летний украинец Денис Милокостов успешно завершил свое участие на турнире ITF в Пярну (Эстония), сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

В финале одиночного турнира Милокостов за час справился с восьмым сеяным на турнире русским Евгением Тюрневим - 7: 6 (5), 6: 0.

Данный одиночный титул стал для уроженка Бахмута третьим в его карьере и вторым в текущем сезоне. Ранее в мае Милокостов праздновал победу на домашнем 15-тысячнике в Черкассах.

Днем ранее 24-летний спортсмен вместе с представителем Беларуси Иваном Лютаревич в финале парного разряда обыграли Украинский Марата Девятьярова и Александра Игошина из России, посеянных под вторым номером - 4: 6, 6: 3, 12:10.

Таким образом, Милокостов выиграл четвертый парный титул на турнирах серии "Фьючерс" в своей карьере и второй в паре с теннисистом из Беларуси.

Заметим, что другой теннисист из Украины Владислав Манафов в египетском Шарм-эль-Шейхе пополнил свою коллекцию парных побед.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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