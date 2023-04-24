Україна звільнила з російського полону 140 цивільних осіб - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Україна звільнила з російського полону 2 238 людей, з них 140 – цивільні. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з Каллас в Житомирі, передає кореспондент УНН.
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«За цей час ми звільнили з полону 2 238 людей. Центр працює щоденно 24/7. З цих 2 238 людей – 140 це цивільні. Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних», - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що росіяни перш за все катують українських військових.
Доповнення
За тиждень Україна повернула із російського полону 230 українців, що є "справді добрим результатом" командної роботи Координаційного штабу, команди Офісу Президента.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 16 березня повідомив, що в кілька етапів у межах великого обміну полоненими з рф вдалося повернути 130 осіб.