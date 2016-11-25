Україна зіграє з Росією на чемпіонаті Європи з волейболу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На чемпіонаті Європи-2017 жіноча збірна України зіграє в групі С зі збірними Росії, Туреччини та Болгарії. Такі результати жеребкування, яке відбулося в Баку напередодні, передає УНН з посиланням на прес-службу ФВУ.
Матчі цієї групи також пройдуть в столиці Азербайджану.
В групі А (Баку) зіграють збірні Азербайджан, Німеччина, Польща та Угорщина. В групі В (Тбілісі) – Грузія, Італія, Хорватія та Білорусь, в групі D (Гянджа) – Cербія, Нідерланди, Бельгія та Чехія.
За регламентом чемпіонату, переможці груп напряму потраплять в 1/4 фіналу, а друга та треті команди зіграють стикові матчі за право зіграти в чвертьфінальній стадії.
Програма чемпіонату буде визначена після переговорів між ЄКВ, приймаючими країнами і медіа-партнером ЄКВ.