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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина сыграет с Россией на чемпионате Европы по волейболу

Киев • УНН

 • 8592 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. На чемпионате Европы-2017 женская сборная Украины сыграет в группе С со сборными России, Турции и Болгарии. Такие результаты жеребьевки, которая состоялась в Баку накануне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФВУ.

Украина сыграет с Россией на чемпионате Европы по волейболу

Матчи этой группы также пройдут в столице Азербайджана.

В группе А (Баку) сыграют сборные Азербайджана, Германии, Польши и Венгрии. В группе В (Тбилиси) - Грузия, Италия, Хорватия и Беларусь, в группе D (Гянджа) - Сербия, Нидерланды, Бельгия и Чехия.

По регламенту чемпионата, победители групп напрямую попадут в 1/4 финала, а вторая и третья команды сыграют стыковые матчи за право сыграть в четвертьфинальной стадии.

Программа чемпионата будет определена после переговоров между ЕКВ, принимающими странами и медиа-партнером ЕКВ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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