Украина сыграет с Россией на чемпионате Европы по волейболу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. На чемпионате Европы-2017 женская сборная Украины сыграет в группе С со сборными России, Турции и Болгарии. Такие результаты жеребьевки, которая состоялась в Баку накануне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФВУ.
Матчи этой группы также пройдут в столице Азербайджана.
В группе А (Баку) сыграют сборные Азербайджана, Германии, Польши и Венгрии. В группе В (Тбилиси) - Грузия, Италия, Хорватия и Беларусь, в группе D (Гянджа) - Сербия, Нидерланды, Бельгия и Чехия.
По регламенту чемпионата, победители групп напрямую попадут в 1/4 финала, а вторая и третья команды сыграют стыковые матчи за право сыграть в четвертьфинальной стадии.
Программа чемпионата будет определена после переговоров между ЕКВ, принимающими странами и медиа-партнером ЕКВ.