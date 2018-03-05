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Україна зіграє товариський матч з Італією

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Національна збірна України з футболу планує провести товариський матч зі збірною Італії 10 жовтня, передає УНН з посиланням на повідомлення Федерації футболу України.

“Федерації футболу України та Італії досягли принципової домовленості про проведення товариського матчу між національними збірними двох країн”, — йдеться у повідомленні.

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За інформацією ФФУ, деталі контракту з організації спарингу ще опрацьовуються, проте матч запланований на 10 жовтня 2018 року на території Італії.

Конкретне місце зустрічі та інші подробиці стануть відомі пізніше.

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У ФФУ також поінформували, що попередньо восени збірна України проведе п’ять матчів. Чотири з них — у рамках групового турніру В1 Ліги націй зі Словаччиною (9 вересня — вдома, 16 листопада — в гостях) та Чехією (6 вересня — в гостях, 16 жовтня — вдома). Спаринг з Італією заплановано на 10 жовтня, ще одне вікно (19–20 листопада) на сьогодні залишається вільним.

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