Україна зіграє товариський матч з Італією
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Національна збірна України з футболу планує провести товариський матч зі збірною Італії 10 жовтня, передає УНН з посиланням на повідомлення Федерації футболу України.
“Федерації футболу України та Італії досягли принципової домовленості про проведення товариського матчу між національними збірними двох країн”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шевченко назвав головну ціль збірної України на найближчий час
За інформацією ФФУ, деталі контракту з організації спарингу ще опрацьовуються, проте матч запланований на 10 жовтня 2018 року на території Італії.
Конкретне місце зустрічі та інші подробиці стануть відомі пізніше.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Футбольна збірна України проведе спаринг із Японією
У ФФУ також поінформували, що попередньо восени збірна України проведе п’ять матчів. Чотири з них — у рамках групового турніру В1 Ліги націй зі Словаччиною (9 вересня — вдома, 16 листопада — в гостях) та Чехією (6 вересня — в гостях, 16 жовтня — вдома). Спаринг з Італією заплановано на 10 жовтня, ще одне вікно (19–20 листопада) на сьогодні залишається вільним.