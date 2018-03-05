Украина сыграет товарищеский матч с Италией
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Национальная сборная Украины по футболу планирует провести товарищеский матч со сборной Италии 10 октября, передает УНН со ссылкой на сообщение Федерации футбола Украины.
"Федерации футбола Украины и Италии достигли принципиальной договоренности о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух стран", - говорится в сообщении.
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По информации ФФУ, детали контракта по организации спарринга еще прорабатываются, однако матч запланирован на 10 октября 2018 года на территории Италии.
Конкретное место встречи и другие подробности станут известны позже.
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В ФФУ также сообщили, что предварительно осенью сборная Украины проведет пять матчей. Четыре из них - в рамках группового турнира В1 Лиги наций со Словакией (9 сентября - дома, 16 ноября - в гостях) и Чехией (6 сентября - в гостях, 16 октября - дома). Спарринг с Италией запланирован на 10 октября, еще одно окно (19-20 ноября) на сегодня остается свободным.