Україна зібрала більше 60 млн тонн врожаю у 2022 році – Шмигаль

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“Ми продовжимо підтримку агросектору, який так само показав неймовірну стійкість. 80 млрд гривень ми видали 38 тисячам наших аграріїв за ці місяці війни. Ми допомогли вчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрали вже більше 60 млн тонн врожаю. І Україна точно забезпечила себе продовольством на наступний рік”, — сказав він.

Доповнення

Шмигаль повідомляв, що прогнози збору врожаю цього року покращилися з 60 млн до 65-67 млн тонн, або ж на 8-11%.



Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський повідомляв про загрозу скорочення врожаю зернових майже вдвічі.