Україна зібрала більше 60 млн тонн врожаю у 2022 році – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У 2022 році Україна провела найскладнішу в історії посівну, завдяки чому вдалося зібрати більше 60 мільйонів тонн врожаю. Про це на завершальному засіданні Уряду у цьому році повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
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“Ми продовжимо підтримку агросектору, який так само показав неймовірну стійкість. 80 млрд гривень ми видали 38 тисячам наших аграріїв за ці місяці війни. Ми допомогли вчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрали вже більше 60 млн тонн врожаю. І Україна точно забезпечила себе продовольством на наступний рік”, — сказав він.
Доповнення
Шмигаль повідомляв, що прогнози збору врожаю цього року покращилися з 60 млн до 65-67 млн тонн, або ж на 8-11%.
Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський повідомляв про загрозу скорочення врожаю зернових майже вдвічі.