Украина собрала более 60 млн тонн урожая в 2022 году – Шмыгаль

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“Мы продолжим поддержку агросектора, который также показал невероятную устойчивость. 80 млрд гривен мы выдали 38 тысячам наших аграриев за эти месяцы войны. Мы помогли вовремя провести самую сложную в истории Украины посевную. Благодаря этому собрали уже более 60 млн тонн урожая. И Украина точно обеспечила себя продовольствием на следующий год”, — сказал он.

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Шмыгаль сообщал, что прогнозы сбора урожая в этом году улучшились с 60 млн до 65-67 млн тонн, или же на 8-11%.



Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщал об угрозе сокращения урожая зерновых почти вдвое.