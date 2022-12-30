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Украина собрала более 60 млн тонн урожая в 2022 году – Шмыгаль

Украина собрала более 60 млн тонн урожая в 2022 году – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 388431 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В 2022 году Украина провела самую сложную в истории посевную, благодаря чему удалось собрать более 60 миллионов тонн урожая. Об этом на завершающем заседании Правительства в этом году сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

“Мы продолжим поддержку агросектора, который также показал невероятную устойчивость. 80 млрд гривен мы выдали 38 тысячам наших аграриев за эти месяцы войны. Мы помогли вовремя провести самую сложную в истории Украины посевную. Благодаря этому собрали уже более 60 млн тонн урожая. И Украина точно обеспечила себя продовольствием на следующий год”, — сказал он.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что прогнозы сбора урожая в этом году улучшились с 60 млн до 65-67 млн тонн, или же на 8-11%.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщал об угрозе сокращения урожая зерновых почти вдвое.

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