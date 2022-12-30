Украина собрала более 60 млн тонн урожая в 2022 году – Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В 2022 году Украина провела самую сложную в истории посевную, благодаря чему удалось собрать более 60 миллионов тонн урожая. Об этом на завершающем заседании Правительства в этом году сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
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“Мы продолжим поддержку агросектора, который также показал невероятную устойчивость. 80 млрд гривен мы выдали 38 тысячам наших аграриев за эти месяцы войны. Мы помогли вовремя провести самую сложную в истории Украины посевную. Благодаря этому собрали уже более 60 млн тонн урожая. И Украина точно обеспечила себя продовольствием на следующий год”, — сказал он.
Дополнение
Шмыгаль сообщал, что прогнозы сбора урожая в этом году улучшились с 60 млн до 65-67 млн тонн, или же на 8-11%.
Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщал об угрозе сокращения урожая зерновых почти вдвое.