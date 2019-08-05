Україна збільшила запаси газу в ПСГ на 23%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Станом на сьогодні у підземних сховищах України 16,17 млрд кубометрів природного газу, що на 23% більше, ніж торік. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу АТ "Укртрансгаз".
"Станом на сьогоднішній ранок в українських ПСГ вже накопичено 16,17 млрд кубометрів природного газу! Це на 23%, або на 3,6 млрд куб. м, більше, ніж торік", - йдеться в повідомленні.
У компанії додали, що з початку літа середньодобовий обсяг закачування склав 74 млн куб м.
Як повідомляв УНН, Україна в липні збільшила обсяги газу в підземних сховищах на 2,3 млрд куб. м.