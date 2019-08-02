Україна в липні збільшила запаси газу в ПСГ на 2,3 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Україна в липні збільшила обсяги газу в підземних сховищах на 2,3 млрд куб. м. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".
"Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за липень зросли на 2,3 млрд куб. м – до 15,9 млрд куб. м. Таким чином, наразі в ПСГ знаходиться на 3 млрд куб. м більше газу, ніж торік", - йдеться в повідомленні.
Щодо минулих років, то, за даними компанії, станом на 31 липня 2018 року Україна запасла 12,8 млрд куб. м газу, а станом на 31 липня 2017 року – 13,2 млрд куб. м газу.
Як зазначили в компанії, наразі триває накопичення газу в ПСГ в рамках підготовки до наступного опалювального сезону.
Для сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019-2020 років необхідно накопичити у ПСГ близько 20 млрд куб. м газу, підкреслили у "Нафтогазі".
Нагадаємо, газ в українських ПСГ зберігає 31 іноземна компанія.