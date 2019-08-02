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Газ в українських ПСГ зберігає 31 іноземна компанія

Газ в українських ПСГ зберігає 31 іноземна компанія

Київ • УНН

 • 13234 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. НАК "Нафтогаз України" має контракти на зберігання газу в українських ПСГ з 31 іноземною компанією; вони закачали до українських сховищ 1,4 млрд куб.м газу. Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв у Facebook, передає УНН.

"Наразі маємо контракти з 31 іноземною компанією на зберігання газу в українських ПСГ, вони закачали до наших сховищ та зберігають в режимі митного складу вже 1,4 млрд куб.м газу – ця цифра суттєво перевищує наші попередні очікування. Всього в ПСГ України зараз знаходиться більш ніж 4 млрд куб. м газу, який належить компаніям, що не входять до групи Нафтогаз", - написав Коболєв.

Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 31 липня збільшився до 15 850 млрд куб. м. Українські ПСГ заповнені на 51%.

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