Україна заповнила свої ПСГ газом на 51%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 31 липня збільшився до 15 850 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 85,76 млн куб. м газу.
З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.
При цьому, в даних за 31 липня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини – 41,48 млн куб. м, з Угорщини – 18,51 млн куб. м, з Польщі – 4,07 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 51%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її зменшували. Так, ціни на газ з травня впали на чверть.