Україна збільшила запаси газу в ПСГ до 11 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на вечір 7 серпня збільшився на 0,18% за добу - до 11,071 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE).
За останніми даними GSE, протягом доби в ПСГ України було закачано 56,17 млн куб. м газу.
При цьому обсяг газу у ПСГ України за добу зменшився на 0,97 млн куб. м.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 35,77%.
Додамо, на території України без урахування Криму знаходяться 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.