Україна збільшила відбір газу з ПСГ до 31 млн куб. м за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 14 листопада зменшився до 14,193 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 31,25 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ заповнені на 45%.
При цьому в даних за 13 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 42,70 млн куб. м.
Додамо, на території України без урахування Криму є 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу в ПСГ 16 жовтня.