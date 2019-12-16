Україна зазнає другої поразки на чемпіонаті світу з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Матч Україна-Франція на чемпіонаті світу серед спортсменів віком до 20 років в Дивізіоні ІB завершився поразкою “синьо-жовтих”. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Підопічні Олега Ігнатьєва пропустили дві шайби за шість хвилин зустрічі. Через такий початок матчу українська команда дещо розгубилася, проте “синьо-жовтим” вдалося зібратися і скоротити відставання у першій “двадцятихвилинці”. На 19-ій хвилині відзначився Денис Архипенко. Тож, 1:2.
Але на цьому результативність українців завершилася. Більше жодної шайби “синьо-жовті” не змогли забити суперникам, а ось французи реалізували фінальний момент.
Як результат — 1:3 на користь збірної Франції і вже друга поразка української команди на молодіжному чемпіонаті світу.
Раніше українці не змогли приборкати команду з Угорщини — 1:5, але виграли в однолітків з Польщі — 3:0.
В інших матчах ігрового дня Польща поступилася Угорщині (7:10), а Естонія виграла в Італії (5:4).
За результатами трьох турів Україна посідає четверте місце у турнірній таблиці. Наступний матч “синьо-жовті” зіграють 17 грудня о 20:00 проти Італії.
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Молодіжний чемпіонат світу триватиме до 18 грудня. Дивізіон ІB — третій за силою дивізіон світового хокею.
Суперниками збірної України на турнірі є збірні Угорщини, Польщі, Франції, Італії й Естонії. Головне завдання “синьо-жовтих” — не потрапити у нижчий дивізіон. За збереження місця українці боротимуться з командами Італії та Естонії.
Головними претендентами на перемогу є збірні Польщі, Угорщини і Франції.