Україна завоювала третє золото на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Україна здобула третє золото на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту. Переможним став виступ у хайлайті. Про це повідомляє НОК України та олімпійська команда, передає УНН.
Цитата
«Переможним став виступ у хайлайті на чемпіонаті Європи з водних видів спорту наших представниць в артистичному плаванні Марти Федіної, Владислави Алексіївої, Марини Алексіївої, Вероніки Гришко, Олесі Дерев'яченко, Ангеліни Овчиннікової, Валерії Тищенко, Софії Мацієвської, Анастасії Шмоніної та Дар'ї Мошинської», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підопічні Світлани Саідової, які виходили на старт у ролі чинних чемпіонок світу і Європи саме у хайлайті, отримали за свою програму 94.0667 і випередили на 2,3667 бала господарок турніру представниць Італії.
Доповнення
Веслувальниця Людмила Бабак виграла чемпіонат Європи з каное-марафону на дистанції 15,40 км, який завершився у місті Сількеборг.