Україна заповнила свої ПСГ газом на 59%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 1 вересня збільшився до 18,326 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 72,00 млн куб. м газу.
З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.
При цьому в даних за 1 вересня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 42,60 млн куб. м, з Угорщини - 18,33 млн куб. м, з Польщі - 4,13 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 59%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Так, Нафтогаз розрахував ціну газу для потреб населення на серпень на рівні 4653,54 грн за тисячу кубометрів.